¡¡Ï¢¹ç¤Ï19Æü¡¢½ÕÆ®¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤¿Í¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½ÕÆ®¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÄÂ¶â¡¦·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤ò°ÂÄê¤·¤¿½ä¹Òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¤Ê¤¤¿¦¾ì¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ï¢¹ç¤Ïº£½ÕÆ®¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë5¡óÂæ¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¡¢Ç¯Âå´Ö¤Ê¤É¤Ç³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ê1¡ËÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À·Ð±Ä·×²èºöÄê¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡Ê2¡ËÏ«ÁÈ¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤äÁêÃÌ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¡½¤È¤¤¤Ã¤¿Äó¸À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤«¤é·èÊÌ¤·¡¢À¸³è¸þ¾å¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤ÎÍ×µá¤ä¸ò¾Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤¿¡£