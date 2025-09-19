¹ñÀªÄ´ºº¡¢20Æü¤Ë³«»Ï¡¡ÆüËÜµï½»¤ÎÁ´°÷¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡5Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤¬20Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤Ë½»¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Á´¹ñÌó60Ëü¿Í¤ÎÄ´ºº°÷¤¬½ç¼¡¡¢³Æ¸Í¤ËÄ´ººÉ¼¤òÇÛÉÛ¡£10·î1Æü»þÅÀ¤ÎÀ¤ÂÓ¹½À®¡¢½¢¶È¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£¹ñ¤ÏºÇ½ÅÍ×¤ÎÅý·×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤ÂÓ¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²óÅú¤ÎÍøÊØÀ¤ä²ó¼ý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÅú¤ò¿ä¾©¡£Á´²óÅú¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤òÁ°²ó¤Î37.9¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È²óÅú¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ä´ººÉ¼¤È¤È¤â¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë½ñÎà¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëID¤Ê¤É¤ò»È¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¹Á÷¤äÄ´ºº°÷¤Ø¤Î¼êÅÏ¤·¤Ç¤â²óÅú¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²óÅú´ü´Ö¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï9·î20Æü¡Á10·î8Æü¡¢Í¹Á÷¤ÈÄ´ºº°÷¤Ø¤ÎÄó½Ð¤Ï10·î1¡Á8Æü¡£Ì¤²óÅú¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤ÏÆÄÂ¥¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡ÖË¤«¤Ç³èÎÏ¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤ÎÃÌÏÃ¤ò¸øÉ½¡£Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¤Ï9·î19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÀªÄ´ºº¤òÁõ¤Ã¤¿ÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£