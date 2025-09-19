¡ÖiPhone¡×ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬È¯Çä ¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤¬¸þ¾å
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖiPhone¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬19Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖiPhone17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î3¼ïÎà¤È¡¢iPhone Air¤Ç¤¹¡£
¡¡iPhone Air¤ÏÎòÂå¤ÎiPhone¤ÇºÇ¤âÇö¤¤5.6mm¤ÎÇö¤µ¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î¤«¤±¤é¤Î¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸·¤·¤¤ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡AI¤¬Èï¼ÌÂÎ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄ´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë