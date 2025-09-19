¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖiPhone¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬19Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·iPhone¤Î¿·µ¡Ç½

¡¡19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖiPhone17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î3¼ïÎà¤È¡¢iPhone Air¤Ç¤¹¡£

¡¡iPhone Air¤ÏÎòÂå¤ÎiPhone¤ÇºÇ¤âÇö¤¤5.6mm¤ÎÇö¤µ¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Î¤«¤±¤é¤Î¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸·¤·¤¤ÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡AI¤¬Èï¼ÌÂÎ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄ´À°¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀ­Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë