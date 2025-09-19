ÀÐÇËÁíÍý¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ø
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÍè½µ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤ËÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î½ÐÀÊ¤Ï¡¢¹ñÏ¢ÁÏÀß80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¹ñºÝ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´¤Î°Ý»ý¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÏ¢¤ÎÌò³ä¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶¤äÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂêÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï23¡Á25Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î24ÆüÄ«¤Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÈó³Ë²½¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î¸ÄÊÌ¤Î²ñÃÌ¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÓÄ¹´±¤Ï¡Ö¹ñºÝ¾ðÀªÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë