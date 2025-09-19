Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤È¼«Ê¬¤¬¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¡×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù(9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ·îÍË20:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤ËÁÒ²Ê¥«¥Ê
¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»(¤Î¤ó)¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ëÆ£Æ²À®¸çÌò¤ò±é¤¸¤ëÆ£ÌÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤òÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤½¤ÎÁÒ²Ê¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡ÖÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤¬ËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¸½¾ì¤Î³Æ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»ö¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤â¸½¾ì¤Î¶õµ¤ºî¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤«¤âÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¡£¤½¤ÎÏ¯¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤ËÁÒ²Ê¥«¥Ê
¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»(¤Î¤ó)¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ëÆ£Æ²À®¸çÌò¤ò±é¤¸¤ëÆ£ÌÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤òÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤«¤âÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¡£¤½¤ÎÏ¯¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£