FRONTIER¤¬¡Ö½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅ¡¢Ã¦Win 10¤â¸«¿ø¤¨¤¿ºÇ¿·¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤¬ÆÃ²Á
FRONTIER¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇPC¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï9·î19Æü¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖFRONTIER¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡Ö½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£9·î26Æü15»þ¤Þ¤Ç¡£
FRONTIER¤¬¡Ö½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÁ´18µ¡¼ï¤¬ÆÃ²Á¤Ë
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡£EOS¤¬Ç÷¤ëWindows 10¤«¤é¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÁ´18µ¡¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£º£²ó¤Î¤¤¤Á¤ª¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ryzen 7 9800X3D¤ÈRadeon RX 9070 XT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖFRGHLMB650/WS728¡×(ÀÇ¹þ¥»¡¼¥ë²Á³Ê279,980±ß)¤ò¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLMB650/WS728¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê279,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 9800X3D ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (16GB x2) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (CrucialÀ½)
¡¦AMD Radeon RX 9070 XT (ASRockÀ½)
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS GOLD
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLB550/WS808/NTK¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê147,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 5700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼
¡¦32GB (16GB x2) ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8TGB (ASUSÀ½)
¡¦600W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS BRONZE
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLMB650/WS825¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê259,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 9700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (16GB x2) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (CrucialÀ½)
¡¦NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSIÀ½)
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS GOLD
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¥»¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
