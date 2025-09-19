¤¯¤ë¤ê¤¬ºåµÞÅÅÅ´¹¹ð¤Ë¿·¶Ê¡Ö3323¡×½ñ¤²¼¤í¤·¡ªÅ´Æ»°¦¹¥²È¤Î´ßÅÄÈË¤¬¶ÊÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤Ï
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¯¤ë¤ê¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö3323¡×¤¬¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤Î¹¹ð¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÁö¤ëºåµÞ¼Ì¿¿´Û¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬19Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÁö¤ëºåµÞ¼Ì¿¿´Û¡×¤Ï¡¢ºåµÞÅÅ¼Ö¤ä±èÀþ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¡£22Æü¤«¤é±Ø¤äÅÅ¼ÖÆâ¹¹ð¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö3323¡×¤Ë¤Î¤»¡¢Ìó3Ê¬È¾¤Î¤â¤Î¤È15ÉÃ¤Î2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤¯¤ë¤ê¤ÏµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î´ßÅÄÈË¡Ê49¡Ë¤ÏÅ´Æ»°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö3323¡×¤Ï´ßÅÄ¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤¿ºåµÞµþÅÔÀþ3300·Ï¤Î¡Ö3323ÊÔÀ®¡×¤ËÍ³Íè¡£ÇÑ¼Ö¤¬¿Ê¤à3300·Ï¤Ç¸½ºß¤â8Ï¢¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÊÔÀ®¤À¡£
´ßÅÄ¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºåµÞµþÅÔÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É÷·Ê¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÄÊì¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤½¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø3323¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿µþÅÔÀþ3300·ÏÅÅ¼Ö¤Î¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£»ä¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÆ´¤ì¡Ù¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£É÷·Ê¤ä»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Îº´Æ£À¬»Ë¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÊõÄÍ¡¢½½»°¡¢²Ï¸¶Ä®¡£¼«Ê¬¤Î¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤³¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºåµÞ¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òËèÆü±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º®»¨»þ¤Ë¤Ï¼ÙËâ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â³¹¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºåµÞ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¸ÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¼ÖÁë¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤â¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£