ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢À¸À®AI¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀÈ¼åÀÊó¹ðÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï9·î19Æü¡¢À¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡ÖÀÈ¼åÀÄ´ºº»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëCVE¡Ê¶¦ÄÌÀÈ¼åÀ¼±ÊÌ»Ò¡Ë¤ÎÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤¬ÀÈ¼åÀ¤Î³µÍ×¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¾ò·ï¡¢»²¹Í¾ðÊó¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¡£
Æ±¼Ò¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀÈ¼åÀ¤ÎÄ´ºº¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤³°Éô¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸À®AI¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÆü¡¹¸¡½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¿¿ô¤ÎÀÈ¼åÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¾ÜºÙÄ´ºº¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¿×Â®¤ËÁªÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀÈ¼åÀÄ´ºº»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î³µÍ×
¡û¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ½ÉÊ¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¡Ë¤Ï¡¢EU°èÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡ÊCyber Resilience Act¡¢°Ê²¼CRAË¡¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¸þ¤±¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢º£¸å¡¢À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¤ÈÀÈ¼åÀÊó¹ðµÁÌ³¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÊó¹ð¤Ï24»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð²Ù¸å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ëÀÈ¼åÀ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿×Â®¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
