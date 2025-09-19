SixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¡ß¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Î¡ÈÃãÈ±¥®¥ã¥ë»Ñ¡ÉÏÃÂê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛStorm Labels±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍÑ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î½÷Áõ»Ñ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä½÷Áõ»Ñ
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¡ª9¡¿26¡Ê¶â¡Ë16»þÇÛ¿®¤Î¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¡ô6¤Ï¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSixTONES¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥í¥¿¡ª¡×¡ÊÁ´6²ó¡¿³Ö½µ¶âÍË16»þ¡Á¡Ë¤ò¹ðÃÎ¡£¡Öº£ÅÙ¤Î¥®¥ã¥ë¤Ï¤³¤ÎÊý¡Ä¡ª¡©¡×¤È¤·¡¢¹âÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÃãÈ±¥®¥ã¥ë»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ¥»Ò¡ª¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
https://twitter.com/modelpress/status/1968570689046343896
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥®¥ã¥ë»Ñ¤òÈäÏª
