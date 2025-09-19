°ËÆ£º»è½¡¢º£Ìë¡ØA-Studio¡Ü¡ÙÅÐ¾ì¡¡ºòÇ¯Ëö·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬¡¢º£Ìë23»þÊüÁ÷¤Î¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤È¡È´ÆÆÄ¤È¤Îå«¡É¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤È¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¡£°ËÆ£¤¬5Ç¯Á°¤ËÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¼Â²È¤òË¬Ìä¤·¤ÆÊì¡¦ÇìÊì¡¦»ÐÉ×ÉØ¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÆüÃÌ¤Ê¤É¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¡¦ÛëÀîÁ±Ïº¤Ë¼èºà¡£ÛëÀî¤Ï¡Ö´¶¼õÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¼ý¤¹¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¡È´¶¼õÀ¤ª¤Ð¤±¡É¡×¤È°ËÆ£¤Î¤³¤È¤òÀä»¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤Ë¤ÏÊúÍÊ¤·¤Æ¸ß¤¤¤òÏ«¤¦¤Û¤É¤Îå«¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢°ËÆ£¤â¡Ö½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤ÈÛëÀî¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¡É¡È°ËÆ£¤Î¿´¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¡È°ËÆ£Î®¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¡É¡¢Æ£¥öÃ«¤â¶¦´¶¤¹¤ë¡Èµã¤¥·¡¼¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤Æºæ¾®½Õ¤È¶Ì°æ»í¿¥¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ë¤Ë¤âÄáÉÓ¤Ï¼èºà¤ò´º¹Ô¡£³Æ¡¹¤ÈÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬10Ç¯Á°¤Ë·×²è¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥ÀÎ¹¹Ô¤Ø3¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡È¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢Íí¡É¤«¤é¡È²ÙÊª¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡É¤Þ¤Çºæ¤¬íåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢°ËÆ£¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¹æµã¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬¼èºà¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤¿ÅÚµï»Ö±ûÍü¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤Æ²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ò¼êÅÁ¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê°ú¤Ã±Û¤·Æü¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ËÆ£¤ÎÅ·Á³¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿2¿Í¤«¤é¤Ï¡È2¿ÍÊë¤é¤·¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¿©´ï¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¡É¡È¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê°ËÆ£¤¬¿ì¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó¡É¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁÇ´é¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤¿·àºî²È¡õ±é½Ð²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ¤È¤Î¡È¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¡É¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤â2¿Í¤ÇÈÕ¼à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ê¤É¡¢¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢²Æ¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÄ°¤¯¤Û¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÈÖÁÈ½é¤Î¼èºàÁê¼ê¤È¤Ï!?
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æº£Ìë9·î19Æü23»þÊüÁ÷¡£
