¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¤â½ã¿è¤Ê±Ç²è¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë
¡¡¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤òÍ£°ìÀ©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤¬¡¢±Ç²èÉ¾²Á½¸ÀÑ¥µ¥¤¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¡×¤Ç96¡ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈãÉ¾²È¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡ÙÄ¶¹ë²Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢³«ºÅ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ô¥ó¥Á¥ç¥ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼¡£ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ò¡¢°ø±ï¤ÎÊÑÂÖ·³⼈¡È¥í¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¸µ³×Ì¿²È¥Ü¥Ö¤ÎÄÉÁö·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç»ïDeadline¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ï¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¶Ë¾å¤ÎºîÉÊ¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä¾Ð¤·¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¡¢2025Ç¯¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ç¡¢¸½¼ÂÀ¸³è¤È¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëµ±¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅþÄìÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤é¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤ò¡Ö¾×·âÅª¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡HeyUGuys¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ±ºî¤ò¡ÖÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÁÖ²÷¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇºÇ¤â½ã¿è¤Ê±Ç²è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ü¤Þ¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë·æºî¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿RogerEbert.com¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥ì¥ê¥³¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸ý²Ð¤¬ÀÚ¤é¤ì¡¢Â³¤¯162Ê¬´Ö²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»Í¤ÄÀ±¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ä¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¢¥ì¥¸¡½¥Ê¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¡£10·î3Æü¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡ÙÄ¶¹ë²Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢³«ºÅ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ô¥ó¥Á¥ç¥ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼¡£ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ò¡¢°ø±ï¤ÎÊÑÂÖ·³⼈¡È¥í¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¸µ³×Ì¿²È¥Ü¥Ö¤ÎÄÉÁö·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡HeyUGuys¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ±ºî¤ò¡ÖÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÁÖ²÷¤Ç¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇºÇ¤â½ã¿è¤Ê±Ç²è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ü¤Þ¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë·æºî¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿RogerEbert.com¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥ì¥ê¥³¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸ý²Ð¤¬ÀÚ¤é¤ì¡¢Â³¤¯162Ê¬´Ö²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»Í¤ÄÀ±¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ä¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¢¥ì¥¸¡½¥Ê¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¡£10·î3Æü¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£