ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¡¼«Âð¤Î²Ð»ö¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¡×ºÊ¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ç¤¹¡×ÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»öÃæ¤Ë¡Ä¥ß¥ä¥Í²°¤ËÅÅÏÃ½Ð±é
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤¬£±£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤ËÅÅÏÃ½Ð±é¤·¡¢¼«Âð¤Î²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«Âð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÅÅÏÃ¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥Ú¡¼¤Ï¼«Âð¤Î²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉË¡»ö¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤ËÏ¢ÍíÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢À¾¿·°æ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼Èô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èº£Ãå¤¤¤¿¡£º£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡×¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¯Êó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤ÎÈà½÷¤¬¸¶°ø¤Ç²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä°¼è¼õ¤±¤Æ¡¢º£ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤â¤´Ìµ»ö¤Ç¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤ÏÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Åö»þ¤ÏÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ªÀþ¹á¤¢¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¦¤Á¤Ç¤ªÀþ¹á¤¢¤²¤Æ¡¢¤ªÀþ¹á¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¤¬°ú²Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤ÇÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Àþ¹á¤«¤é¤É¤¦¤ä¤é°ú²Ð¤·¤Æ²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£·Ù»¡¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¸¡ºº¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£