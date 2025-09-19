¡Úµð¿Í¡Û ¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç£¶»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡¡´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤È»³ºê°Ë¿¥¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÏ¢ÇÔÁË»ß¤Ø
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ÅçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡££¶»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¼ãÎÓ¤Î¹¶¼é¤Ç³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Çº£µ¨£±£±¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡Úµð¿Í¡Û
£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¼ãÎÓ
£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
£³ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý
£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜ
£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
£¶ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Ãæ»³
£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡±ºÅÄ
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡»³ºê
¡Ú¹Åç¡Û
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÃæÂ¼
£²ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó
£³ÈÖ¡¦Í··â¡¡¾®±à
£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ËöÊñ
£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ºäÁÒ
£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´¡¹ÌÚ
£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÌðÌî
£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡²ñÂô
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ÂçÀ¥ÎÉ