ÌðºîÀî¤ÇÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î9ºÐÃË»ù¡¡600¥áー¥È¥ë²¼Î®¤Î¿åÃæ¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÎÌðºîÀî¤Ç18Æü¡¢Í§¿Í¤È3¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19ÆüÄ«°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¡¢²¬ºê»ÔÆüÌ¾ËÜÄ®¤ÎÌðºîÀî¤Ç¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»ùÆ¸¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Ìë´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢19Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤íÎ®¤µ¤ì¤¿ÃÏÅÀ¤«¤éÌó600¥áー¥È¥ë²¼Î®¤Î¿åÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï»ÔÆâ¤Ë½»¤à¾®³Ø4Ç¯¤ÎÂ¼°æ¶ÇÅÍ¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï18Æü¤È19Æü¤Ï±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¯¸«»þ¡¢¿å¿¼¤Ï1¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£