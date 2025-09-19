¡ÔÉô²°¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤ÇÀðÉ÷µ¡¤¬5Âæ¡Õ¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×ÎÓ²È¤Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¼«Âð¤Ç¡È¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¡É
¡¡9·î19Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î½¸¹ç½»Âð¤«¤é²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤ÈÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤È¡Ä¡×Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡È¶ÛÇ÷¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¡É
¡Ö¸½¾ì¤Ï´ÄÈ¬ÄÌ¤ê±è¤¤ÉÕ¶á¤Î5³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢3³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¡£ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¡£ ¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ë¤è¤ëµß½õ³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢´ÄÈ¬ÄÌ¤ê¤¬°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ²È¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬¾Æ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥«¥Þ¥ó¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¼ê»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢½»Ì±¤ÎÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÓ²ÈÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à½÷À¤¬¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö12»þÈ¾¤´¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥¢¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Ð»ö¤è¡¢²Ð»ö¤è¡¢119ÈÖ¤·¤Æ¡Ù¤È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½»Ì±¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎÓÉ×ºÊ¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à½÷À¡Ë
ÎÓ²ÈÉ×ºÊ¤Ë¤Ï"·ðÌó²È"¤Î°ìÌÌ¤â
¡¡Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÁõ¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓ²È¤Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡£¥Ñ¡¼»Ò¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¾Ð¤¤À¼¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀÖ±©¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÎÇã¤¤ÊªÉ÷·Ê¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤¹¤°¤ËËÜ¿Í¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª°ì¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¸¤ÇÇã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤ÏÆüº¢¤«¤é¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±³°¿©¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£6¡Á7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤âÇã¤¤Ä¾¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÉô²°¤Ë¤ÏÀðÉ÷µ¡¤¬5Âæ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·ÀðÉ÷µ¡¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÉ÷¤Ç²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£