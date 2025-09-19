¡Ö¿·¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤ËÂ¾¹ñ¤ÎÃæ¸Åµ¡!? ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¿Ê¤Þ¤Ì¿··¿µ¡³«È¯¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á°ÛÎã¤ÎÉ½ÌÀ ¤Ç¤â·ë¶ÉÆ±¤¸¤«¤â¡©
¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤ò»È¤¦¡©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï2025Ç¯9·î15Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747-8¤Î²þ½¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÜÅÂ¤¸¤ã¤¢¤Í¤¨¤«¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë²¦¼¼µ¡ÂÎ¤ÎÆâÁõ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿747-8·¿µ¡¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Ï²¦¼¼»ÅÍÍ¤ÎºÇ¹âµé¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢Í×¿ÍÍ¢Á÷»Ù±çµ¡¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡ÖVC-25A¡×¤Ï¡¢747-200B¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·îº¢¤Ë¤Ï747-8¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿··¿¡ÖVC-25B¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÃÙ±ä¤ä¡¢³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢·×²è¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÈô¹Ô¤Ï2026Ç¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1µ¡ÌÜ¤ÎÇ¼Æþ¤Ï2027Ç¯º¢¡¢2µ¡ÌÜ¤Ï2028Ç¯¤ÎÇ¼Æþ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÃÙ¤ì¡¢2029Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ2´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¿··¿¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¤ËÅë¾è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²×Î©¤Á¤òÊç¤é¤»¡¢¡ÖÃæ¸Åµ¡¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤·¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡ÈÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿Ãæ¸Åµ¡¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Í§¹¥¹ñ¤«¤é¤Î´óÂ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¤Û¤Ü¹üÁÈ¤ß¤Þ¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤äµ¡ºà¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Í×¿ÍÍ¢Á÷¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²þ½¤´ü´Ö¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç¿ô¤«·î¡¢ºÇÄ¹¤Ç2Ç¯ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏVC-25B¤Î³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³µ¡¤Î¥³¡¼¥ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤¹°¦¾Î¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢VC-25B¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÆ³Æþ¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀÖ¡¦Çò¡¦ÀÄ¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤ÇÇË´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£