¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤¤à¡¢¡ÈÍ¾Ì¿Àë¹ð¡É¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤Î100Ëü±ß¡È¤ªÊõ¥®¥¿¡¼¡É¢ª¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤¤à¡Ê37¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤Î´ÕÄê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤¬½é¡¹¤·¤¤¡Ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¡¢¤¤à
¡¡¤¤à¤¬¡È¤ªÊõ¡É¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óD-45¡Ù¡£¤³¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥à¤¬¡Ö¤ª¤È¤ó¤¬6Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤ËÇò·ìÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤ª¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂà±¡¤Î»þ¤ËÍ¾Ì¿¤¬2Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤ª¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹Å¸³«¤Ë¡£¤¿¤À¡ÖÇò·ìÉÂ¤ÏºÆÈ¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥¥à¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ªºÆÈ¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¸µµ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Í¾Ì¿2Ç¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£100Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤à¤ÎËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï110Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï280Ëü±ß¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£23Æü¸á¸å10»þ8Ê¬½ªÎ»¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤¬½é¡¹¤·¤¤¡Ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¡¢¤¤à
¡¡¤¤à¤¬¡È¤ªÊõ¡É¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óD-45¡Ù¡£¤³¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥à¤¬¡Ö¤ª¤È¤ó¤¬6Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤ËÇò·ìÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤ª¤ë¾ì¹ç¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Í¾Ì¿2Ç¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£100Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤à¤ÎËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï110Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï280Ëü±ß¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£23Æü¸á¸å10»þ8Ê¬½ªÎ»¡£