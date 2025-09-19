¥Õ¥ë¥¿À½²Û¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¤Õ¤ë¤¿¤¹¡× Å·²¦»û¤Ë3¹æÅ¹ µðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â
¥Õ¥ë¥¿À½²Û¤Ï9·î12Æü¡¢Ä¾±Ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤ë¤¿¤¹¡×¤Î3¹æÅ¹¤òÂçºå¡¦Å·²¦»û¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ß¥ªËÜ´Û¡×6³¬¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¾ïÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¤µÒÁØ¤ËÁÊµá¤¹¤ë¡£
³«Å¹¤ËÀèÎ©¤Ä¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¸ÅÅÄÀ¹É§¼ÒÄ¹¡á¼Ì¿¿é¡á¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤¿¤¹¤Ï11·î¤Ç¡¢1¹æÅ¹³«Àß¤«¤é´Ý3Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Å¹ÊÞ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥¿À½²Û¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤¿¤¹3Å¹ÊÞ¤òÅý³ç¤¹¤ëÆ²±º²ÃÆà»ÒÅý³íÅ¹Ä¹¡áÆ±è¡á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¸å¡¢¸ÅÅÄ¹ä»Î²ÝÄ¹ÂåÍý¡áÆ±æ¡á¤¬¡Ö¥ß¥ª30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅöÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
Çä¾ìÌÌÀÑ¤ÏÌó13ÄÚ¡Ê¤¦¤Á2ÄÚ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¡¢1¡¦2¹æÅ¹¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¾¦ÉÊ¤Ï1¡¦2¹æÅ¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î60SKU¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¥ß¥ª¤Î6³¬¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´á¶ñ¾¦ÉÊ´Þ¤á¤Æ80SKU¤òÂ·¤¨¡¢Á°½Ò¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥¨¥Ã¥°¤ÎÎòÂå¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤â¿Þ¤ë¡£
ÆÃ¤ËÆ±Å¹¤Ï¡¢Æ±»ÜÀß¤ËÆÀ°ÕÀè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¤âÉÊÂ·¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥»¥³¥¤¥ä¡×¤ÎµÍ¤áÊüÂê¡ÊÀÇ¹þ540±ß¡Ë¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö´á¶ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤ä¥»¥³¥¤¥ä¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§ÃÎ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£