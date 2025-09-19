¡Ö¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»³ËÜÍ³¿¤¬6»Íµå¤â»Ø´ø´±¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤òÉ¾²Á¡Ö·çÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð...¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯¤·6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ïº£µ¨29²óÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5²ó1/3¤ò108µå¡¢7Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.58¤È¤·¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò6¸ÄÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌÌ¤¬¤Þ¤È¤á¤¤ì¤º¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Åêµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤ÎÍ³¿¤Î·çÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ¡¹Åêµå¤¬ÃúÇ«¤¹¤®¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åêµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÏÂÇ¼Ô¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÅê¤²¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£