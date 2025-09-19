¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë

¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯¤·6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»³ËÜÅê¼ê¤Ïº£µ¨29²óÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5²ó1/3¤ò108µå¡¢7Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.58¤È¤·¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

7Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò6¸ÄÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌÌ¤¬¤Þ¤È¤á¤­¤ì¤º¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Åêµå¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤ÎÍ³¿­¤Î·çÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ¡¹Åêµå¤¬ÃúÇ«¤¹¤®¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÍ­Íø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åêµå¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ÏÂÇ¼Ô¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤­¤Ã¤Á¤ê¤ÈÅê¤²¤­¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÅêµå¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£