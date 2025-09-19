ÇÈÍð¤ÎÃÍÆ°¤¡ÄÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤â¸á¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢²¼¤²Éý°ì»þ800±ßÄ¶¡¡Æü¶ä¤Î¶âÍ»·èÄê²ñ¹ç¼õ¤±
19Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÂçÉý¾å¾º¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢¸á¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ800±ß°Ê¾å¤Î²¼Íî¤È¡¢ÇÈÍð¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÄ«¤Î¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë500±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢18Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞÍî¤·¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤Î°ìÆü¤Ç1300±ß°Ê¾å¤âÃÍ¤¬Æ°¤¯¡¢ÇÈÍð¤ÎÁê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤ËÆü¶ä¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖETF¤ÎÇäµÑ¡×¤Ç¤¹¡£
ETF¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æü¶ä¤Ï19Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÎÌ¤ÎETF¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë³ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í³ô²Á¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¾å¾º¤Ç²áÇ®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£19Æü¤ÎµÞÍî¤Ï°ì»þÅª¤Ê²á¾êÈ¿±þ¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£