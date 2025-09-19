¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÂð¤Ç²Ð»ö¡¡²Ð¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó±ìµÛ¤¤¤³¤ß±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¡¡¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡×Åìµþ¡¦ËÌ¶è
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÈÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¢¤´¤ó¤´¤ó¤´¤ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç119ÈÖ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é119ÈÖ¤·¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¹²¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3³¬¤Ë¤¢¤ë°ì¼¼¤Ç¤ª¤è¤½30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÈÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤àÉô²°¤Ç¡¢Åö»þ¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£