¡Ú ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í ¡ÛßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó¡¡¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¹©»ö¤Ç¥Ô¥ó¥Á¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×¸åÆ£¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤«¤±¥Ø¥ë¥×¤Ë´¶¼Õ
¡ÖÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÇÆñÇÈ¤Î·à¾ì¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡×¡ÖÃÏ²¼¤«¤éÃÏ¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦»þ·ë¹½ÂçÊÑ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤´Ä¶¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶öÁ³¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ·à¾ì¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×¤Î¸åÆ£½ßÊ¿¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Ã¤¹¡×¡Ö¸åÆ£»á¹¥´¶ÅÙÇú¾å¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸åÆ£¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä¡¢¡Ö¸åÆ£¤¯¤ó¤¬¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤È¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖßÀÅÄ¤µ¤ó¤â¼þ¤ê¤ÎÊýÃ£¤ò½õ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û