¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡Âè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡ÛÄ»ËÜÃÒ»Ë¡¡µ»ÎÌ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤È¤³¤ËÂ³¤±¡ª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¡ÖÂè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡×¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì6¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡×¤Ï1¹æÄú¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ15¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£½¤Î»À¸24¿Í¡Ê½÷»Ò¤Ï9¿Í¡Ë¤Ï11·î¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Î3R¤ÏÄ»ËÜÃÒ»Ë¡Ê¤È¤ê¤â¤È¡¦¤µ¤È¤·¡¢21¡á»°½Å¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ11¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂ¾Äú¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ºÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥³¥ó¥Þ¡Ë15¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìµ»ö¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤³¤ÎÃæÌî¹§Æó¡Ê26¡á»°½Å¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥Ü¡¼¥È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àµ»ÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÌµ»ö¸Î´°Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡11·î5¡Á10Æü¤ÎÄÅ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£