¤Þ¤ë¤Ç´äÃË¤È¥ê¥ó¡Ä¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¾¯Ç¯Êú¤¾å¤²¾Ð´é¤Î£±Ëç¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÎÞ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤¬£±£¹Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´äÃË¤È¥ê¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·ÎÞ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢´äÃË¤ÎÂ©»Ò¡¦ÏÂÌÀ¡ÊßÀÈø¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤ËÍè¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ¢¤í¤¦¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÂÌÀ¤Ë¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ÏÂÌÀ¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤ò»Ò¶¡¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¸«¤¿¤¤¤È¤»¤¬¤Þ¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤ò¸À¤¦¡£ÏÂÌÀ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¡Öº£Æü¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤ÆÌø°æ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿Í¥¤·¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀï¾ì¤ÇÉã¤¬¾¯Ç¯¤ËÊú¤¤¤¿´¶¾ð¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Éã¤ÎÊè¤Ë¿ó¤¬²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤òÊú¤¾å¤²¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡Ä¡£
¡¡ßÀÈø¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤³¤Î¾¯Ç¯¤òÊú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÅÄÀîÏÂÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦»þÂå¤òÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¡¢¸þ¤¹ç¤¤Ä¾¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÌÀ¤ÈÂ©»Ò¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡¢ÏÂÌÀ¤ÎÉã¡¦´äÃË¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ê¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡ÖºÇ¸å¤ÎÏÂÌÀ¤µ¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬¡¢¥ê¥ó¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿´äÃË¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢Ä«¤«¤é¹æµã¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶õ¤«¤é´äÃË¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥ó¤¯¤ó¤òÊú¤¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£