¡¡ÆüËÜºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ¤Ç¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´´Éô¿Í»ö¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼ê¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î»Ø¡É¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿ÌîÆâÀµÇîÁÈÄ¹¡Ê59¡Ë¡£¡È»³¸ýÁÈ¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´é¤Î²¼È¾Ê¬¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÊ¤¤¦¥Ò¥²¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤È¤Î10Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¹³Áè¤Î¡Ö½ª·ë¡×¤òÀë¸À¤·¤¿»³¸ýÁÈ¡£¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ËÁÈ¿¥¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¼ãÆ¬¤Ë¡¢郄»³À¶»Ê»á¡Ê78¡¦¸½ÁêÃÌÌò¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃÝÆâ¾ÈÌÀ»á¡Ê65¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¤Î¸òÂå¤Ï¡¢¼Â¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î»ÊÇ¦¡ÊËÜÌ¾¡¦¼ÄÅÄ·ú»Ô¡ËÁÈÄ¹¤Ï¸½ºß83ºÐ¡£ÁÈÄ¹¤ËÄêÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Î¼·ÂåÌÜ½¢Ç¤¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë ©️»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡
¹°Æ»²ñ¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡È»³¸ýÁÈ¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¡É
¡¡¤½¤·¤Æº£·î8Æü¡¢»ÊÁÈÄ¹¤ä郄»³ÁêÃÌÌò¡¢ÃÝÆâ¿·¼ãÆ¬¤Î½Ð¿ÈÊìÂÎ¤Ç¡¢»³¸ýÁÈ¤ÎºÇÍÎÏÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ²ñÄ¹¤¬ÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¹°Æ»²ñ¤Ï80Ç¯Âå¤Ë»ÊÁÈÄ¹¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤·¤¿ÁÈ¿¥¡£»³·òÁÈ¤Ê¤É´ØÀ¾¤ÎÁÈ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢µÞÂ®¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¥È¥Ã¥×¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂæÆ¬¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤ÈËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÇÅöÌÌ¤Ï¹°Æ»²ñ»ÙÇÛ¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¡×¡ÊË½ÎÏÃÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÃÝÆâ¿·¼ãÆ¬¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹°Æ»²ñ¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÌîÆâÁÈ¤ÎÌîÆâÀµÇîÁÈÄ¹¡Ê59¡Ë¤À¡£
¡Ö»³¸ýÁÈ¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¡¢»Â¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤³¤È¤ó´À¤ò¤«¤¯¿ÍÊª¡£»³¸ýÁÈÊ¬Îö°Ê¹ß¡¢ÌîÆâÁÈ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÅ¨ÂÐÁÈ¿¥¤Ë¿ô¡¹¤Î½±·â»ö·ï¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÍÎÏ¤ÊÁÈ°÷¤ò°ú¤È´¤¯¤Ê¤ÉÀªÎÏ³ÈÂç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê»³¸ýÁÈ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¼«¤é¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ
¡¡2023Ç¯2·î¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÌ¤Î»³¸ýÁÈ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´ØÅì¤Î¹°èË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ·Ï¤ÎÁÈ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¼«¤é¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ¡£Áê¼ê¤ÎÁÈ¤Ë»Ø¤ò»ý»²¤·»öÂÖ¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¤¿¡£Åö»þ¡¢¹°Æ»²ñ¼ãÆ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥«¥Í¤Ç²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡£ÇØÃæ¤Ç´Á(¤ª¤È¤³)¤ò¸ì¤ë¡¢µÁÍý¿Í¾ð¤ËÇ®¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥ä¥¯¥¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï¤³¤Î°ì·ï¤Ë´Ø¤·ÌîÆâÁÈÄ¹¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£
¡Ö»ØµÍ¤á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸Î°Õ¤ÎÉé½ý¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¤Ïº¾µ½ºá¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·Ù»¡¤Î¼çÄ¥¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÂáÊá·à¤Ç¤·¤¿¡Ê¸å¤ËÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
·Ù»¡Åö¶É¤â¸·½Å·Ù²ü
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤È¤ß¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é´ôÉì¡ÊÌîÆâ¡Ë¤Î¥Í¥¿¤òÃµ¤»¡×¤È¾åÁØÉô¤«¤é¹æÎá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·¿Í»ö¤ò¼õ¤±¤Æµ¤¤ÎÁá¤¤¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤Î¼¡¡¢È¬ÂåÌÜÁÈÄ¹¤Ï·è¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»³¸ýÁÈ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2009Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Þ¤Ç·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤òÌ³¤á¡¢Ë½ÇÓ¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½ÎÏÃÄÂÐºö¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À°ÂÆ£Î´½Õ»á¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¹°Æ»²ñ¤Î¼åÂÎ²½¤Ê¤¯¤·¤Æ»³¸ýÁÈ¤Î¼åÂÎ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é15Ç¯Í¾¤ê¡¢¹°Æ»²ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤à¤·¤í¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î25Æü¹æ¡Ë