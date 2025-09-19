¶¯À©Âàµî¤Î½÷ÀYouTuber¡Ö10/10¤ËÆÃÂçhappy¤Ê¹ðÃÎ¤¬¡×¤Ë¡Ö·ëº§!?¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×X¥¶¥ï¤Ä¤¯
¸¸Åß¼Ë¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼Õºá¤·¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê27¡Ë¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½ÅÂç¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÏX¤Î¥µ¥Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡Ö10¡¿10¤ËÆÃÂçhappy¤Ê¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÊÖ¿®Íó¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃ¯¤«¤È·ëº§¡ª¡©¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤ª¡ª¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¢ö¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤ÏºòÇ¯4·î¤«¤é½©ÅÄ¸©ÅìÀ®À¥Â¼¤Î¡ÖÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤À¤¬¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢7·î31Æü¤ËÆ±Â¼¤ÎÄ®Ìò¾ì¤Ë¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡×¤È¼«¤éÂàÇ¤¤Î¿½¤·½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Â¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¤Ä¤¢¤ë¼«Âð¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö¶¯À©Âàµî¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ°²èÆâ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï7·î26Æü¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ëÌ§ÎØ»á¤È¤ÎÅÔÆâ¥Ç¡¼¥È¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎYouTube¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï½©ÅÄ¹âÂ´¶È¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ¹©³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Ë1µé·úÃÛ»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£¡È¤Ü¤Ã¤Á·Ï¡ÉYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£