¡¡RAYE¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWHERE IS MY HUSBAND!¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛRAYE¡¢À¸°Õµ¤¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ê¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWHERE IS MY HUSBAND!¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤·¤Æ°¦¤òÂÔ¤ÄRAYE¤«¤é¤ÎÀ¸°Õµ¤¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ê°ì¶Ê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥Ö¥é¥¹¡¢¥·¥ó¥³¥Úー¥·¥ç¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤¿R&B¥Óー¥È¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥½¥¦¥ë¥Ý¥Ã¥×¤¬Í»¹ç¤·¡¢À¸¡¹¤·¤¯¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢RAYE¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ë¹âÍÈ´¶°î¤ì¤ë¥Üー¥«¥ë¤È½Å¸ü¥Ïー¥â¥Ëー¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÈºÇ¿·¤Î2025Ç¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RAYE¤Ï¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥êー¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¸ø±é¤ÇËÜ³Ú¶Ê¤ò¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ªー¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡¦¥¤ー¥¹¥È¡Ù¤ä¡Ø¥â¥ó¥È¥ëー¡¦¥¸¥ã¥º¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢RAYE¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢Ëå¤Ç¤¢¤ëABSOLUTELY¡Ê¥¢¥Ö¥½¥ëー¥È¥êー¡Ë¤ÈAMMA¡Ê¥¢¥ó¥Þ¡Ë¤¬¥µ¥Ýー¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£3Ì¾¤Ïº£²Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ªー¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡¦¥¤ー¥¹¥È¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥Ä¥¢ー¤ÇÈäÏªÍ½Äê¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë