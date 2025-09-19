»é¼Á°Û¾ï¾É¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡ ¡½ À¸³è½¬´·¤«¤é¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤ò¿Ê¤á¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç²þÁ±¡¦Í½ËÉ¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¾ï¤Ç¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òÀ°Íý¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¾É¾õ¤È¤Ï¡© ¡½ ¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¡È¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ê¥¹¥¯¡É¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë
1. ¿©»ö²þÁ±¡§»é¼Á°Û¾ï¾ÉÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ
¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ò²þÁ±¤¹¤ëºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢§¸º¤é¤¹¤Ù¤¿©ÉÊ
¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡Ê¥Ð¥¿¡¼¡¦¥é¡¼¥É¡¦Áú¹ß¤êÆù¡¦ÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¡Ê¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤à²Û»Ò¡¦¥Ñ¥ó¡Ë
¡¦²á¾ê¤ÊÅü¼Á¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢ÀºÀ½Ãº¿å²½Êª¡Ë
¢§Áý¤ä¤·¤¿¤¤¿©ÉÊ
¡¦µû¡ÊÆÃ¤ËÀÄµû¡§EPA¡¦DHA¤¬ÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¡Ë
¡¦ÂçÆ¦¡¦ÂçÆ¦À½ÉÊ¡Ê¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¡¦¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ë
¡¦ÌîºÚ¡¦³¤Áô¡¦¤¤Î¤³Îà¡Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ë
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡ÊÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡Ë
¢Í ÆüËÜÆ°Ì®¹Å²½³Ø²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÅ¬Àµ²½¡ÜË°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀ©¸Â¡Ü¿©ÊªÁ¡°ÝÀÝ¼èÁý²Ã¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ±¿Æ°½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë
±¿Æ°¤ÏHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡ÊÁ±¶Ì¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í»ÀÁÇ±¿Æ°¡§¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò1Æü30Ê¬¡¢½µ5Æü°Ê¾å
¡¦¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡§¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÏÓÎ©¤Æ¤ò½µ2¡Á3²ó
¡¦À¸³è³èÆ°¤Î¹©É×¡§³¬ÃÊÍøÍÑ¡¢1±ØÊâ¤¯¡¢²È»ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦
¢Í ¡ÖÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°¡×¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÊý¤¬·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
3. ÂÎ½Å´ÉÍý
ÈîËþ¡¢¤È¤¯¤ËÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤Ï»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤ò 5¡Á10¡ó¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤â·ìÃæ»é¼Á¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦BMI¤Ï25Ì¤Ëþ¤òÌÜÉ¸¤Ë
¡¦Ê¢°Ï¡§ÃËÀ85cmÌ¤Ëþ¡¢½÷À90cmÌ¤Ëþ¤òÌÜ°Â¤Ë
4. ¶Ø±ì¡¦Àá¼ò
¡¦¶Ø±ì¡§µÊ±ì¤ÏHDL¤ò²¼¤²¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¶Ø±ì¤ÏºÇÍ¥Àè¤Î²þÁ±ºö¤Ç¤¹¡£
¡¦Àá¼ò¡§¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÃæÀ»éËÃ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢1Æü¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë´¹»»20gÌ¤Ëþ¤òÌÜ°Â¤Ë¡£
5. ¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¿çÌ²½¬´·¤Î²þÁ±
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ä·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤Ë¤Ï±¿Æ°¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¡Ê¿¼¸ÆµÛ¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ë¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
6. °åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
À¸³è½¬´·²þÁ±¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Á¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¨¥¼¥Á¥ß¥Ö¡¢¥Õ¥£¥Ö¥é¡¼¥È¡¢PCSK9ÁË³²Ìô¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¼¡²ó¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÎÌô¡×¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤È¤á
¡¦»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦¶Ø±ì¡¦Àá¼ò¡¦¿çÌ²²þÁ±¤¬´ðËÜ¡£
¡¦¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸¡ºº¤È·ÑÂ³Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤¬½ÅÍ×¡£
¡¦ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸¡ºº¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£