¡Ö1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤â¡×ºå¿À161¥¥í±¦ÏÓ¤Î°éÀ®Ë¡¤Ë¡ÈÄó¸À¡É¡¡Ì¾Çì³Ú¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç3¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿Êý¤¬Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×
MAX161¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤¬Ì¥ÎÏ¤Îºå¿À¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï9·î18Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë7-2¤Ç²÷¾¡¡£ÂÐ¥«¡¼¥×¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó19¾¡6ÇÔ¤Î°µ¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿8²ó¤Ë¤Ï¡¢5ÈÖ¼ê¤Ç23ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹©Æ£ÂÙÀ®¤¬ÅÐÈÄ¡£º£Ç¯7·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇMAX161¥¥í¤òµÏ¿¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âºÇÂ®157¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¤ï¤º¤«7µå¤Ç1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ 2025Ç¯9·î18Æü ¡Úºå¿À vs ¹Åç¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡¤¿¤À¡¢9·î11Æü¤ÎºÆ¾º³Ê¸å¡¢¤Þ¤À2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¡¦¥Ñ5µåÃÄ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£µÁÂ§»á¤Ï¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡Ì¾Çì³Ú¤Ï9·î19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£²ó¤Ï7µå¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ÂÄê´¶¤Ë¤Ï¤Û¤Ü±ó¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£1·³ÄÌ»»16ÅÐÈÄ¡¢15.2Åêµå²ó¤ÇÍ¿»Íµå12¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤È°¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´Æ£»á¤â¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤µ¤¨Æþ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤¿¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È²ÝÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï26ÅÐÈÄ¤Ç¡¢Åêµå²ó¿ô26.1¡£´ðËÜ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç´°Î»¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´À°¤µ¤»¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£3¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥È¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤Æ½é¤á¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Êº£¸å¤Ï¡Ë2¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤Åê¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç3²ó¡¢4²óÅê¤²¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤¿Êý¤¬¡¢Áá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È²¶Åª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡Åê¼ê°éÀ®¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Ì¾Çì³Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÄó¸À¡É¡£¤Þ¤À¹Óºï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¤É¤¦Ëá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹äÏÓ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
