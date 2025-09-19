¥Õ¥©¥ì¥¹¥È²òÇ¤¤Î¥Ì¡¼¥Î»á¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤Ë¡©¡ÄÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬´ÆÆÄ¸òÂå¤ò¸¡Æ¤¤«
¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£18Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¾º³ÊÁÈ¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë´°ÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè2Àá¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025²¦¼Ô¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë1¡Ý5¤ÇÂçÇÔ¡£Âè3Àá¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò3¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤È¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4Àá¤ò0¡Ý3¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡1¾¡3ÇÔ¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢4»î¹ç¤Ç¹ç·×11¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¾åÁØÉô¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÁáµÞ¤Ë·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤é¤Ï¸åÇ¤¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È»á¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥Ì¡¼¥Î»á¤Ï¥ê¥ª¡¦¥¢¥ô¥§¤ä¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢2017Ç¯²Æ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡Ë¤ò»Ø´ø¡£2021Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬È¼¤ï¤º¤ï¤º¤«4¥«·î¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤òÎ¨¤¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æº£·î²òÇ¤¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ì¡¼¥Î»á¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¥é¥Ù¥ó¡¦¥Ó¥ê¥Ã¥Á»á¤ä¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤ÇÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
