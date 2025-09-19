¡Ö¤³¤ì¤¾¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÅÄÃæ´õ¼Â¤Î4Âç²ñÏ¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤¿25ºÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª1ÁÈ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿»³ËÜ(±¦)¤ÈÅÄÃæ(C)Getty Images
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï¡¢9·î18Æü¤ÎÂè6Æü¤Ë½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¤¬5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«¿È4Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¡Ê20Æü¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤Î²÷µó¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿1ºÐ²¼¤Î»³ËÜÍ¿¿¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»³ËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ËÅÄÃæ¤¬¤Ä¤±¤ë·Á¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ÏÃæÈ×¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë5°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£·è¾¡¿Ê½Ð¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¾å°Ì8¿Í¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡14Ê¬47ÉÃ14¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÅÄÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤Ï15Ê¬36ÉÃ29¤ÎÁÈ18Ãå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï15Ê¬12ÉÃ97¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾å³èÆ°¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTempo Japan¡Ù¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÄÃæ¤È»³ËÜ¤¬°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊú¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÍ¶¤¦´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö2¿Í¤È¤âºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¤ò»È¤ï¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÍ¿¿¤µ¤ó¤ÏÎÏ¶¯¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20Æü¤Î·è¾¡¤ËÄ©¤àÅÄÃæ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤â¿ôÂ¿¤¯¡Ö·è¾¡¤Ï¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤Ã¤È·ë²Ì¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö²ù¤¤¤ÎÌµ¤¤ÍÍ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¥Î¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎËþÂ¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
