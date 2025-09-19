¡Ö¼«¸ÊÃæ¿´Åª¡×¢ª¡Ö¸¥¿ÈÀ¡×¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë25Ç¯¤Ö¤êµ¢´Ô¤ÎÌ¾¾¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÅÀ¡È
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¸½ÃÏ£¹·î18Æü¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥é¡¼¥¸¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î²¤½£¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¨¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï2000Ç¯¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î´ÆÆÄ¤òÃ»´ü´ÖÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Þ¤º¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿²ñÄ¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£º£¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿²ñÄ¹¤Ø¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤¿µ¢´Ô¤Ë¡¢62ºÐ¤Ï¡Ö25Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£25Ç¯´Ö¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬»ØÆ³¤·¤¿¤Û¤«¤ÎµðÂç¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾¡¤ëÌ¾ÍÀ¡¢ÀÕÇ¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²ñÄ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤Ä¤â¤ê¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ï¤è¤êÍøÂ¾Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤À¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤Ï¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×
¡¡¼«¿È¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¥ó¡ÊÆÃÊÌ¤ÊÃË¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÌ¾¾¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ò22-23¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
