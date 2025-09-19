·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï9Ëü144¿Í¤È¤¤¤¦¡£Èà¡¢Èà½÷¤é¤Ï¼ºí©¤·¤¿¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÍ´µ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ë¥Ý¼ºí©¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ÎÂè2¾Ï¡ÖÉã¤Î¼ºí©¡¡18ºÐ¤«¤éÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯Ì¼¤òÃ¯¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¡ÊÂè1²ó¡Ë
¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Yuliya Taba
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Yuliya Taba

¢£48ºÐÉ÷Â¯¾î¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸

½ï·î·î½ï¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤ª¤Å¤­¤Ä¤­¤ª¡×¤ÈÆÉ¤à¡£

ÅìµþÅÔ¤Î¹Ù³°½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£É÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â40Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¡¢¤·¤Ã¤È¤êÈþ¿Í¤À¡£

·î½ï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤ÐÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶­¤Ç°é¤Ã¤¿¡£·î½ï¤ÈÉã¤Ï¡¢·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Êì¤¬·î½ï¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢Ç¥¿±¤µ¤»¤¿ÃË¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£

¤·¤«¤â¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊì¤Ï·î½ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë3ÆüÁ°¤Ë¤½¤Î¿·¤·¤¤Áê¼ê¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¡£²¼¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬°ã¤¦Ä¹½÷¤Î·î½ï¤ò´Þ¤à4¿Í·»Äï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç·î½ï¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤Ï¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤À¤±Éã¿Æ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¼«Á³¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

Î¾¿Æ¤ÎÀ­³Ê¤Ï¡¢Éã¤Ï²ÉÌÛ¤ÊË½·¯¡£Êì¤ÏÊÛ¤¬Î©¤Ä¡£É×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤¬Ê¸¶ç¤òÍá¤Ó¤»¡¢Éã¤¬¼ê¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ÎË½ÎÏ¤¬¥­¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¡¢·î½ï¤¬9ºÐ¤Î¤È¤­¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉã¤Ï·î20Ëü±ß¤ÎÍÜ°éÈñ¤òÅÏ¤¹¤¿¤á·î¤Ë2¡Á3²ó¤Ï²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¢£27ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¼ºí©

·î½ï¤¬27ºÐ¤Î¤È¤­¡¢Éã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤½¤ÎÆüÉÕ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î4Æü¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤«¤éÌëÆ¨¤²¤ò¤·¤Æ¡¢¼ºí©¤·¤¿¤Î¤À¡£·î½ï¤¬Êì¤«¤éÉã¤Î¼ºí©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£

¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é·î½ï¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤À¤è¡×¤ÈÊì¤ËÃû¸õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢ËèÇ¯Âç³¢Æü¤È¤ªÀµ·î¤ÏÎ¥º§¤·¤¿Éã¤â´Þ¤à²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÉã¤ÏÇ¯¤ò±Û¤¹Á°¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

Éã¤Î»Å»ö¤Ï¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¡£

¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤à¤»¤ÆÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¿Í¿È»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²¹¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤Ä·¹¸þ¤¬¡¢¼ºí©¤Ø¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

·î½ï¤ËÆÍÁ³¡Ö10Âå¤Î¤È¤­ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤Î°Õ¸ÇÃÏ¤ÊÀ­³Ê¤òÃÎ¤ë·î½ï¤Ï¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤­¤ËÉã¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÄ»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤â¸ýÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤¦¤Ä¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×

Êì¤Ï¤½¤¦¤³¤Ü¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£·î½ï¤Ï»Å»ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤Î¿Í¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£

¢£Ç¯´Ö9Ëü¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë

¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÀ®¿Í¤·¡¢Éã¤ÏÍÜ°éÈñ¤òÅÏ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤À¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤é¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤Î¼ºí©¤À¤Ã¤¿¡£

Êì¤Ï·Ù»¡¤ËÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¼ºí©¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£

¡ÖÇ¯´Ö¡¢¿ôËü¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×

¡Ö¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤Í¡£2023Ç¯¤Î·Ù»¡Ä£È¯É½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌó9Ëü¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸¤¯8Ëü8000¿Í¶á¤¯¤Ï½êºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï»àË´¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×

¡ÖÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ºí©¿Í¤òÁÜº÷¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×

¡Ö»ö·ï¤ä»ö¸Î°Ê³°¤À¤ÈÁÜºº¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤Í¡£·î½ï¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×

¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¶¿Î¤¤ÏÅìËÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÇÀ²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤­°ò²°¤µ¤ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤â¡×

¢£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×

7·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«6»þ²á¤®¡¢·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤¬½Ð¤¿¡£

¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ×¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¾ì½ê¤ÏÅìËÌ¤ÎË¿¸©¡£¤·¤«¤â¡¢Éã¤Î¼Â²È¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÉã¿Æ¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¼ó¤òÄß¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×

¤½¤¦¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÊì¤¬Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¡£

·î½ï¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤­¤Ã¤Èµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Êì¤È·»Äï¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤¿¤»Éã¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ø½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£

¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎÞ¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥¤¥ó¡É¤Ç¤·¤¿¡×

Éã¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Êì¤Ï¡Ö»ä¤¬°­¤¤¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µýÇ¯57ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£

Éã¤Î¼Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤«¤é°ÜÆ°¤Î·ÁÀ×¤¬±®¤¨¤¿¡£Éã¤Ï¼ºí©¸å¡¢Åìµþ¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¾å¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËà¼þ¸Ð¤Ø¤È¡¢¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÅìËÌË¿¸©¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿KathrynHatashitaLee
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿KathrynHatashitaLee

¢£½ê»ý¶â¤Ï¤¿¤Ã¤¿32±ß¤À¤Ã¤¿

»à¤òÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ï¡¢¼Â²È¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶á¤µ¡£½ê»ý¶â¤Ï32±ß¤À¤Ã¤¿¡£

ÁÄÉã¤ÏÅìËÌ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¹­Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¼Â²È¤ò·Ñ¤°Î©¾ì¤À¤¬¡¢´ªÅö¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë5¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬¼Â²È¤ò·Ñ¤¤¤À¡£

Éã¤¬·ëº§¸å¡¢·î½ï¤È·»Äï¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÄÉã¤ÈÉã¤Î´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£

¡ÖµÙ¤ß¤Î¤È¤­¤Ë¤è¤¯¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ­²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À­³Ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Êì¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¤Ï°¦¾ð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÉã¤¬¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×

·î½ï¤Î¹Í»¡¤À¡£

ÁÄÉã¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤â¹ëÅ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ï¼Â²È¤ÎÉßµï¤ò¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿masamasa3
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿masamasa3

¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿¹³¿´¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Éã¤Î¶»¤Ë¤ÏµîÍè¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£·ë¶É¡¢Éã¤Ï¼Â²È¶á¤¯¤Ç¤Î¼«»à¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¼«»à¤Ê¤Î¤Ç·Ù»¡¤Ç¤Î¸¡»à¤Î¸å¡¢Áòµ·¤È¤Ê¤ë¡£Áòµ·¤ÎÆü¤â·î½ï¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¢£°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤ëÊì¤È¤ÎÏÂ²ò

¼Â¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿3·î¤«¤éËèÆü14»þ²á¤®¤Ë¼Â²È¤ËÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤­¤Ã¤ÈÉã¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£

¡Ö¼ã¤¤¤È¤­¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èá¤·¤¤¤È¤­¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ØÀ¸¤­¤ë¤â»à¤Ì¤â¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ì¤òÁª¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤â¡¢ÃËÀ­¤Î¥â¥Î¤ò¤·¤ã¤Ö¤Ã¤Æ¸½¶â¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×

·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯¤¬¡¢Éã¤Î¼«»à¤Ï20Âå¤Î·î½ï¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢·î½ï¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢°¦Áþ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢¤ª¶â¤òµÛ¤¤¤Ä¤¯¤¹Êì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

Êì¤È¤Î³Î¼¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤¬»à¤ó¤À¿ô¥«·î¸å¤ËÏÂ²ò¤ò¤·¤¿¡£

¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¤¤¤¸¤á¤Æ¤¿¤Î¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤è¡×

¤¿¤·¤«¤Ë·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¤â·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·î½ï¤ÏÉã¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Î¶ä¹Ô¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤â·î½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Êì¤â¤Ò¤È¤ê¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢·î½ï¤ÏÊì¤Î´ï¤¬¾®¤µ¤¯»×¤¨¤¿¡£

Éã¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò°äÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¼õ¤±¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Êì¤¬»È¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤«¤é½Ð¤ÆÅ¾¤Ö¡¢¥É¥¢¤Ë»Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£Êì¤Ï½¡¶µ¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éã¤ÎË´Îî¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£

¢£¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¡×

¤µ¤ó¤¶¤ó·î½ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È½½Í¾Ç¯¡£ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

Ëå¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Áò¼°¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Áò¼°Âå¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤À¤±¤Ï¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£ë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·î½ï¤ÏSM¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£

·ë¶É¡¢·î½ï¤Ï¼«¤é¤ÎÂÎ¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Êì¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£

¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é»ä¤¬ÃËÀ­¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤¿¿ô¤Ï1Ëü7000¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×

ÃË¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿³Û¤¹¤Ù¤Æ¤¬·î½ï¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áí³Û¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤³Û¤Ë»×¤¨¤ë¡£

¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î»Ä¤ê¹á¤¬¤¢¤ë»þÂå¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï1Ëü±ß¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÌÀÆü¡¢¤ªÇã¤¤Êª¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È5Ëü±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1Æü²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥´¤¤³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×

¡Ö·î½ï¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×

¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¤¬¾åÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¿©´ï¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Èþ½Ñ´Û¤á¤°¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¸ª¤¬¤³¤ë¤·¡¢¥×¥é¥À¤Ï¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÉÛ¤À¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁ´Éô¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×

Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·î½ï¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤¿¡£

¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤â½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£

¢£²ÈÂ²¤¬¹¥¤­¤À¤±¤É¡¢¹¥¤«¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ

¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¶â¡¢¤ª¶â¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç»È¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×

¤½¤Î¤ª¶â¤Ï·»Äï¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢³ØÈñ¤Ë¤â¾Ã¤¨¤¿¡£

¡Ö·»Äï¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô³è¤ä³ØÈñ¤Ç¶ìÏ«¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×

¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÊ¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢·»Äï¤Î³ØÈñ¤ò½Ð¤¹»Ð¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤À¡£

¡Ö»ä¤Ï²ÈÂ²¤¬¹¥¤­¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×

·î½ï¤ÏÇ¯²¼¤Î·»Äï¤¿¤Á¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÌÚ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£·»Äï¤Ë·ù¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏS¾î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢MÃË¤Ë¡Ø¤Ê¤¼·î½ï¤µ¤Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¸¤ï¤ë¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤­¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë·»Äï¤ò¤¤¤¿¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢»þÂå·à¤ÎÀÞÝ£¥·¡¼¥ó¤ä±Ê°æ¹ë¤Î¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤¬¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¡£¿²¤Æ¤¤¤ëÄï¤äËå¤òÇû¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

¾¾ËÜÍ´µ®¡Ø¥ë¥Ý¼ºí©¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë

Åö»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢ÉãÊì¡¢·»Äï¤Ï¤Ò¤É¤¤¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é·»Äï¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Êì¤ÎË×¸å¤ÏÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·»Äï¤¿¤Á¤Ï»Ð¤¬²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¡¢À¸³è¤ò¤·¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤è¤ê´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£

¤½¤ì¤Ç¤â·î½ï¤ÏÉã¤ÈÊì¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿µ­²±¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö·»Äï¤ÏÂ¿Ê¬Êì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Êì¤¬²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤è¤êÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£40²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÏÉ÷Â¯¾î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¡×

¤È¡¢·î½ï¤Ï¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£

----------
¾¾ËÜ Í´µ®¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤­¡Ë
ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£»¨»ïµ­¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¿ÍÊª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥ë¥Ý¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¼ºí©¤ä¸ÉÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃíÎÏ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅ¥¿ìÉ×ÉØ À¤³¦°ì¼þ¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØDIYÁòµ·¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶ðÁð½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¤È¥ï¥¤¥ó¡£
----------

¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ ¾¾ËÜ Í´µ®¡Ë