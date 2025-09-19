È¯¸«»þ¤Î½ê»ý¶â¤Ï53±ß¤À¤Ã¤¿¡Ä²ÈÂ²¤Ë²¿¤â¹ð¤²¤º¼ºí©¤·¤¿Éã¿Æ(57)¤¬4¥«·î¸å¤Ë¸«¤»¤¿"ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ"
¢£48ºÐÉ÷Â¯¾î¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸
½ï·î·î½ï¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤ª¤Å¤¤Ä¤¤ª¡×¤ÈÆÉ¤à¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¹Ù³°½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£É÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â40Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¡¢¤·¤Ã¤È¤êÈþ¿Í¤À¡£
·î½ï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤ÐÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£·î½ï¤ÈÉã¤Ï¡¢·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Êì¤¬·î½ï¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ç¥¿±¤µ¤»¤¿ÃË¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊì¤Ï·î½ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë3ÆüÁ°¤Ë¤½¤Î¿·¤·¤¤Áê¼ê¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¡£²¼¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬°ã¤¦Ä¹½÷¤Î·î½ï¤ò´Þ¤à4¿Í·»Äï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç·î½ï¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤Ï¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¿Í¤Ï¼«Ê¬¤À¤±Éã¿Æ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¼«Á³¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Î¾¿Æ¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢Éã¤Ï²ÉÌÛ¤ÊË½·¯¡£Êì¤ÏÊÛ¤¬Î©¤Ä¡£É×ÉØ¥²¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤¬Ê¸¶ç¤òÍá¤Ó¤»¡¢Éã¤¬¼ê¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ÎË½ÎÏ¤¬¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¡¢·î½ï¤¬9ºÐ¤Î¤È¤¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉã¤Ï·î20Ëü±ß¤ÎÍÜ°éÈñ¤òÅÏ¤¹¤¿¤á·î¤Ë2¡Á3²ó¤Ï²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£27ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ºí©
·î½ï¤¬27ºÐ¤Î¤È¤¡¢Éã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆüÉÕ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î4Æü¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤«¤éÌëÆ¨¤²¤ò¤·¤Æ¡¢¼ºí©¤·¤¿¤Î¤À¡£·î½ï¤¬Êì¤«¤éÉã¤Î¼ºí©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é·î½ï¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤À¤è¡×¤ÈÊì¤ËÃû¸õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËèÇ¯Âç³¢Æü¤È¤ªÀµ·î¤ÏÎ¥º§¤·¤¿Éã¤â´Þ¤à²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÉã¤ÏÇ¯¤ò±Û¤¹Á°¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Éã¤Î»Å»ö¤Ï¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤à¤»¤ÆÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¿Í¿È»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²¹¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤Ä·¹¸þ¤¬¡¢¼ºí©¤Ø¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·î½ï¤ËÆÍÁ³¡Ö10Âå¤Î¤È¤ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤Î°Õ¸ÇÃÏ¤ÊÀ³Ê¤òÃÎ¤ë·î½ï¤Ï¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÉã¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÄ»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤â¸ýÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤¦¤Ä¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Êì¤Ï¤½¤¦¤³¤Ü¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£·î½ï¤Ï»Å»ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤Î¿Í¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Ï¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Ç¯´Ö9Ëü¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤¹¤Ç¤Ë4¿Í¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÀ®¿Í¤·¡¢Éã¤ÏÍÜ°éÈñ¤òÅÏ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤À¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤é¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤Î¼ºí©¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¤Ï·Ù»¡¤ËÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¼ºí©¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÇ¯´Ö¡¢¿ôËü¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤Í¡£2023Ç¯¤Î·Ù»¡Ä£È¯É½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÌó9Ëü¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸¤¯8Ëü8000¿Í¶á¤¯¤Ï½êºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï»àË´¼Ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ºí©¿Í¤òÁÜº÷¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ö·ï¤ä»ö¸Î°Ê³°¤À¤ÈÁÜºº¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤Í¡£·î½ï¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¶¿Î¤¤ÏÅìËÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÇÇÀ²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤°ò²°¤µ¤ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¤â¡×
¢£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×
7·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«6»þ²á¤®¡¢·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ×¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ì½ê¤ÏÅìËÌ¤ÎË¿¸©¡£¤·¤«¤â¡¢Éã¤Î¼Â²È¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÉã¿Æ¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¼ó¤òÄß¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÊì¤¬Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
·î½ï¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Ã¤Èµ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Êì¤È·»Äï¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤¿¤»Éã¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ø½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎÞ¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥¤¥ó¡É¤Ç¤·¤¿¡×
Éã¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿Êì¤Ï¡Ö»ä¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¤Î¤è¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µýÇ¯57ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
Éã¤Î¼Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤«¤é°ÜÆ°¤Î·ÁÀ×¤¬±®¤¨¤¿¡£Éã¤Ï¼ºí©¸å¡¢Åìµþ¤«¤éÅìËÌÃÏÊý¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¾å¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËà¼þ¸Ð¤Ø¤È¡¢¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÅìËÌË¿¸©¤Î¼Â²È¶á¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£½ê»ý¶â¤Ï¤¿¤Ã¤¿32±ß¤À¤Ã¤¿
»à¤òÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ï¡¢¼Â²È¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶á¤µ¡£½ê»ý¶â¤Ï32±ß¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÄÉã¤ÏÅìËÌ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¼Â²È¤ò·Ñ¤°Î©¾ì¤À¤¬¡¢´ªÅö¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë5¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬¼Â²È¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
Éã¤¬·ëº§¸å¡¢·î½ï¤È·»Äï¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÄÉã¤ÈÉã¤Î´Ø·¸¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµÙ¤ß¤Î¤È¤¤Ë¤è¤¯¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Êì¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»õ¼Ö¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¤Ï°¦¾ð³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÉã¤¬¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
·î½ï¤Î¹Í»¡¤À¡£
ÁÄÉã¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤â¹ëÅ¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ï¼Â²È¤ÎÉßµï¤ò¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿¹³¿´¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬Éã¤Î¶»¤Ë¤ÏµîÍè¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£·ë¶É¡¢Éã¤Ï¼Â²È¶á¤¯¤Ç¤Î¼«»à¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«»à¤Ê¤Î¤Ç·Ù»¡¤Ç¤Î¸¡»à¤Î¸å¡¢Áòµ·¤È¤Ê¤ë¡£Áòµ·¤ÎÆü¤â·î½ï¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°¦ÁþÆþ¤êº®¤¸¤ëÊì¤È¤ÎÏÂ²ò
¼Â¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤¿3·î¤«¤éËèÆü14»þ²á¤®¤Ë¼Â²È¤ËÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÉã¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼«»¦¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Èá¤·¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ØÀ¸¤¤ë¤â»à¤Ì¤â¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ì¤òÁª¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤â¡¢ÃËÀ¤Î¥â¥Î¤ò¤·¤ã¤Ö¤Ã¤Æ¸½¶â¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯¤¬¡¢Éã¤Î¼«»à¤Ï20Âå¤Î·î½ï¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢·î½ï¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢°¦Áþ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢¤ª¶â¤òµÛ¤¤¤Ä¤¯¤¹Êì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¤È¤Î³Î¼¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤¬»à¤ó¤À¿ô¥«·î¸å¤ËÏÂ²ò¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¤¤¤¸¤á¤Æ¤¿¤Î¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤è¡×
¤¿¤·¤«¤Ë·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¤â·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·î½ï¤ÏÉã¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤Î¶ä¹Ô¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤â·î½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Êì¤â¤Ò¤È¤ê¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢·î½ï¤ÏÊì¤Î´ï¤¬¾®¤µ¤¯»×¤¨¤¿¡£
Éã¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò°äÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¼õ¤±¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Êì¤¬»È¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤«¤é½Ð¤ÆÅ¾¤Ö¡¢¥É¥¢¤Ë»Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¹ü¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£Êì¤Ï½¡¶µ¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éã¤ÎË´Îî¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤µ¤ó¤¶¤ó·î½ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È½½Í¾Ç¯¡£ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ëå¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Áò¼°¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Áò¼°Âå¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤À¤±¤Ï¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£ë¾Êó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·î½ï¤ÏSM¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢·î½ï¤Ï¼«¤é¤ÎÂÎ¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Êì¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é»ä¤¬ÃËÀ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤¿¿ô¤Ï1Ëü7000¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÃË¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿³Û¤¹¤Ù¤Æ¤¬·î½ï¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áí³Û¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤³Û¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î»Ä¤ê¹á¤¬¤¢¤ë»þÂå¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï1Ëü±ß¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÌÀÆü¡¢¤ªÇã¤¤Êª¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È5Ëü±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1Æü²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥´¤¤³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·î½ï¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¤¬¾åÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¿©´ï¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Èþ½Ñ´Û¤á¤°¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¸ª¤¬¤³¤ë¤·¡¢¥×¥é¥À¤Ï¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ÎÉÛ¤À¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁ´Éô¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·î½ï¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤¿¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤â½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£²ÈÂ²¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¹¥¤«¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¶â¡¢¤ª¶â¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç»È¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤ª¶â¤Ï·»Äï¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢³ØÈñ¤Ë¤â¾Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö·»Äï¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô³è¤ä³ØÈñ¤Ç¶ìÏ«¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÊ¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢·»Äï¤Î³ØÈñ¤ò½Ð¤¹»Ð¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï²ÈÂ²¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×
·î½ï¤ÏÇ¯²¼¤Î·»Äï¤¿¤Á¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÌÚ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£·»Äï¤Ë·ù¤ï¤ì¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏS¾î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢MÃË¤Ë¡Ø¤Ê¤¼·î½ï¤µ¤Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¸¤ï¤ë¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë·»Äï¤ò¤¤¤¿¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢»þÂå·à¤ÎÀÞÝ£¥·¡¼¥ó¤ä±Ê°æ¹ë¤Î¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿²¤Æ¤¤¤ëÄï¤äËå¤òÇû¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Åö»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬Èá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¡¢ÉãÊì¡¢·»Äï¤Ï¤Ò¤É¤¤¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é·»Äï¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Êì¤ÎË×¸å¤ÏÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·»Äï¤¿¤Á¤Ï»Ð¤¬²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¡¢À¸³è¤ò¤·¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤è¤ê´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â·î½ï¤ÏÉã¤ÈÊì¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·»Äï¤ÏÂ¿Ê¬Êì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Êì¤¬²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤è¤êÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£40²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÏÉ÷Â¯¾î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¡×
¤È¡¢·î½ï¤Ï¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
----------
¾¾ËÜ Í´µ®¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼
1977Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£»¨»ïµ¼Ô¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¿ÍÊª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥ë¥Ý¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¼ºí©¤ä¸ÉÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃíÎÏ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅ¥¿ìÉ×ÉØ À¤³¦°ì¼þ¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØDIYÁòµ·¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¶ðÁð½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¤È¥ï¥¤¥ó¡£
----------
