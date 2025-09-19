¹âÌÚ¥Ö¡¼¡¢Ãæ»³½¨À¬¤Î¡ÖÃ£É®¤¹¤®¤Æ¡¢¸æ¼ë°õ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¥µ¥¤¥ó¾Ò²ð¡ÖËÜÅö¸æ¼ë°õ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÍ¤êÆñ¤ß¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¹âÌÚ¥Ö¡¼¡Ê92¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃæ»³¥Ò¥Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Ãæ»³¤Î¡ÈÃ£É®¡É¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍ¤êÆñ¤ß¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÃæ»³½¨À¬¤Î¡È¸æ¼ë°õ¡É¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¹âÌÚ¥Ö¡¼
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡Ö¥Ò¥Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï½ñ¤ò¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Ò¥Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã£É®¤¹¤®¤Æ¡¢¸æ¼ë°õ¤ß¤¿¤¤¤À¡£¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÃæ»³¤Î¥µ¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿ËÜ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¼¼ê¤Ë¸æ¼ë°õ¤Ê¤ó¤Æ¤ª¶â¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢Ãæ»³ÍÍ¤Î¸æ¼ë°õ¤ÎÊý¤¬Í¤êÆñ¤ß¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ö¡¼¤µ¤ó¤Ò¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤¨¤Æ¡Á¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ö¡¼¤µ¤ó¤ÎÊõÊª¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖËÜÅö¸æ¼ë°õ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡ÖÃæ»³¤µ¤ó¤Î»ú¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
