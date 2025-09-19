Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡¢ÂðÇÛÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É¡×¤È¡Ö¥ë¥Æ¥¤¥ó¡õGABA PET¡×¤òÈ¯Çä
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢ÂðÇÛÀìÍÑ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É¡×¡ÊÉÓ100ml¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É PET¡×¡Ö¥ë¥Æ¥¤¥ó¡õGABA PET¡×¡Ê³Æ100ml¡Ë¤ò9·î26Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤Ë¤è¤ëµï½»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µíÆýÈÎÇäÅ¹¤Î²ÈÄíÂðÇÛ¤ÎÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä¶áÇ¯¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£²ó¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤¡Ö¿çÌ²¡×¤ä¡ÖÈ©¡×¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÂðÇÛÀìÍÑ¾¦ÉÊ3ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
½¾Íè¤Î¤Ó¤ó¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë½µ1¡Á2²óÄøÅÙ¤Î²ÈÄíÂðÇÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÂðÇÛÊØ¤ÇËè·îÆÏ¤±¤ëPET¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯½»Âð¤ä²ÈÄíÂðÇÛ¥¨¥ê¥¢³°¤Ø¤ÎÆÏ¤±¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Æ±¼ÒÂðÇÛ»ö¶È¤Î¿·¤·¤¤·Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡×¤È¡Ö¥°¥ë¥³¥·¥ë¥»¥é¥ß¥É¡×¤òÇÛ¹ç¡¢¡ÖÎÉ¼Á¤ÊÌ²¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡ÖÌÜ¤Î¥Ô¥ó¥ÈÄ´Àá¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡ÖÈ©¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤ëµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ë¥Æ¥¤¥ó¡õGABA¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¤Ó¤ó¾¦ÉÊ¤ò¿·¤·¤¯PETÍÆ´ï¤Ç¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥ë¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¡ÖGABA¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÄ´»Ò¡¢Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«´¶¡¢·ì°µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢ÂðÇÛ»ö¶È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ó¤ó¾¦ÉÊ¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯Åª¤Ê½¬´·ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É ÉÓ100ml¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¥Ê¥¤¥È¥Á¥¢ ¥¯¥í¥»¥Á¥ó¡õ¥»¥é¥ß¥É PET¡§200±ß
¥ë¥Æ¥¤¥ó¡õGABA PET¡§200±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡áhttps://www.meg-snow.com