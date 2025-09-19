JR4¼Ò¡ÊÅì¡¦À¾¡¦³¤¡¦¶å¡Ë¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬Ï¢·È¤Ø¡¢Áê¸ß¥í¥°¥¤¥ó¤Ê¤É10·î¤«¤é°ìÉôÀè¹Ô¼Â»Ü
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¡¢JRÅì³¤¡¢JR¶å½£¤Ï19Æü¡¢³Æ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢·È¤·ÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1²ó¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¡Öe5489¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÈJRÅì³¤¤Î¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×´Ö¤ÇÁê¸ß¤Ë¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò10·î4Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
Àè¹Ô¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Öe5489¡×¤È¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×´Ö¤Ç¤ÎÁê¸ß¥í¥°¥¤¥ó
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢e5489¤ÈEX¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÁ«°Ü¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡Ë¤ä¡¢Â¾Êý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè½ç¼¡³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁÐÊý¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢²ñ°÷¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉ³ÉÕ¤±ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó
Â¾Êý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨