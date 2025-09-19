U-19´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¡¢´Ú¹ñ±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼22Ì¾¤òÈ¯É½¡ª¥ª¥Î¥Î¥¸¥å·ÄÍù¤Ê¤É¡ÖÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»½Ð¿È¡×¤¬ºÇÂ¿5Ì¾Áª½Ð
´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊJUFA´ØÅì¡Ë¤Ï19Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 Seoul Earth On Us (EOU) International Football Championship¡×¤ËU-19´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ê¤É¥»¥ê¥¨A¥Á¡¼¥à¤È¸ß³Ñ¤Î¾¡Éé¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¡£
º£²ó¤Ï¡¢U-19´ØÅìÂç³ØÁªÈ´¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢´Ú¹ñ±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾·½¸¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
GK¡§
1¡¥Æ£¸¶Í¥´õ¡ÊÅìÍÎÂç¡¿Á°¶¶°é±Ñ¹â¡Ë
12¡¥µÜ²¼æÆ¡ÊÂó¿£Âç¡¿¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜU-18¡Ë
DF¡§
2¡¥¼Æ⽥æÆÂÀÏº¡ÊÌÀ¼£Âç¡¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡Ë
3¡¥º´Æ£²÷⾵¡Ê¹ñ⼠´ÜÂç¡¿⽮ÈÄÃæ±û¹â¡Ë
5¡¥´ä粼ÁíÂÁ¡Ê¹ñ⼠´ÜÂç¡¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¡Ë
6¡¥¾å¸¶ÍªÅÔ¡Ê⽴¶µÂç¡¿¾»Ê¿¹â¡Ë
14¡¥º´Æ£Ì´¿¿¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¡Ë
16¡¥Àî⼝ÏÂÌé¡ÊÃæ±ûÂç¡¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¡Ë
19¡¥⼤⽯Í¥⽣¡ÊÂó¿£Âç¡¿»°É©ÍÜÏÂSC¥æ¡¼¥¹¡Ë
22¡¥⻫Æ£½¨µ±¡ÊÅìÍÎÂç¡¿RB⼤µÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18¡Ë
MF¡§
4¡¥Ê¡ËÜ⼀ÂÀ¡ÊË¡À¯Âç¡¿ºåÆîÂç¹â¡Ë
7¡¥⼤Æâ´°²ð¡ÊÅìÍÎÂç¡¿¾°»Ö¹â¡Ë
8¡¥⾕ÀîÍ¦»â¡ÊÅì³¤Âç¡¿⻘¿¹⼭⽥¹â¡Ë
10¡¥¸¶À±Ìé¡ÊÂó¿£Âç¡¿ÀÅ²¬³Ø±à¹â¡Ë
13¡¥⿊ÂôÍ¤Úð¡Ê⽇ËÜÂç¡¿Á°¶¶°é±Ñ¹â¡Ë
15¡¥⽯°æÍÛ¡ÊÌÀ¼£Âç¡¿Á°¶¶°é±Ñ¹â¡Ë
17¡¥⾹⻄⼤²Ï¡Ê⽴ÀµÂç¡¿Äëµþ⻑²¬¹â¡Ë
18¡¥È¾¾ìºó⼈¡ÊÌÀ¼£Âç¡¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¡Ë
FW¡§
9¡¥¥ª¥Î¥Î¥¸¥å·ÄÍù¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç¡¿Á°¶¶°é±Ñ¹â¡Ë
11¡¥Çô⾕Íª¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¡Ë
20¡¥²Ã¼£º´³¤¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-18¡Ë
23¡¥º´Æ£¹ÌÂÀ¡Ê¿ÀÆàÀîÂç¡¿Á°¶¶°é±Ñ¹â¡Ë
U-19¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´°÷¤¬Âç³Ø1Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÊ¨¤«¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¡£
Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»½Ð¿È¤¬¥ª¥Î¥Î¥¸¥å·ÄÍù¤Ê¤ÉºÇÂ¿¤Î5Ì¾¡¢Æ±½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¹»½Ð¿È¤â2Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¡£»î¹ç¤ÏK¥ê¡¼¥°¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£