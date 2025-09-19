¥«¥ë¥Ó¡¼¡¢¡ÖVS PARK¡×¡¦¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¿¥Ð¡¼¥ÙQ¤¢¤¸¡×¤Ê¤É¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²°Æâ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¡ÖVS PARK¡×¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·Æþ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¿¥Ð¡¼¥ÙQ¤¢¤¸¡×¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¥í¥ó¥° ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×³Æ2¼ï¤º¤ÄÁ´6¼ïÎà¤ò¡¢9·î29Æü½µ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ç¼¡Å¹Æ¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î2ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
1972Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÈÌîºÚ¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£1974Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥ÙQ¤¢¤¸¡×¤ò2022Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¥í¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2¼ïÎà¤º¤ÄÁ´6¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤Á4¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖVS PARK¡×¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿©Íß¤Î½©¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢³ÆÌ£2¼ïÎà¤º¤Ä¤Î¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·Æþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¡ÖVS PARK¡×¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿©Íß¤Î½©¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖVS PARK¡×¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·´¶³Ð¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡¢²°Æâ¡È¥ä¥Ð¤¹¤®¡É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¡£³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤²¤ë»ÜÀß¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏµÜ¾ë¡¢ºë¶Ì¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ê¡²¬¡¢¹Åç¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¹ñÆâ9¥õ½ê¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡£
¡Ö¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥ë¡×¡Ö¥í¡¼¥×¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê²°Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¡£ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¡¢°¦É²¤Î¹ñÆâ¤Ç5Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë/¥Ð¡¼¥ÙQ¤¢¤¸¡§170±ßÁ°¸å
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¥í¥ó¥° ¤ä¤ß¤Ä¤¥³¥ó¥½¥áÌ£¡§170±ßÁ°¸å
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î29Æü¡Ê·î¡Ë½µ¤«¤é½ç¼¡¼«Á³ÀÚ¤êÂØ¤¨
¥«¥ë¥Ó¡¼¡áhttps://www.calbee.co.jp