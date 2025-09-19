¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÈÊÝ¸±¾Ú¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£9·î19Æü¤è¤ê¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç½ç¼¡ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤¬¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂÊª¤Î¥«ー¥É¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î·ôÌÌÆþÎÏÍÑ°Å¾ÚÈÖ¹æ¡Ê¿ô»ú4·å¡Ë¡¢½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡Ê±Ñ¿ô»ú6～16Ê¸»ú¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÅÐÏ¿¤ä¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤¬É¬Í×¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥êー¥Àー¤òÁàºî¤·¤¿¤¢¤È¡¢iPhone¤Ç¤ÏFaceID¤Þ¤¿¤ÏTouchID¤ÇÃ¼ËöÂ¦¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢Android¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÍÑÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀ½ñÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÇ§¾Ú¤¹¤ë¡£