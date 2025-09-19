¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ 6P ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ 6P ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤ò¡¢10·î1Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡×¤Ï¡¢Çä¾åÀ¤³¦No.1¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥æ¡¼¥í¥â¥Ë¥¿¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù¡§ÆýÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÆýÀ½ÉÊÂåÂØÉÊ2025Ç¯ÈÇ ¾®ÇäÈÎÇä³Û¥Ù¡¼¥¹ ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ 2024Ç¯¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤¬1970Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÈ¯Çä¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¡¢º£Ç¯¤Ë55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥Á¡¼¥º¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¾¦ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÁ°Ç¯Èæ101¡ó¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º»Ô¾ì¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º»Ô¾ì¤ÏÅö¼ÒÄêµÁ¡Ë2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡¢2023Ç¯4·î¡Á2024Ç¯3·îÈæ Îß·×ÈÎÇä¶â³Û¡£¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü ¥Á¡¼¥º»Ô¾ì 2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡¢2023Ç¯4·î¡Á2024Ç¯3·îÈæ Îß·×ÈÎÇä¶â³Û¡Ë¤È¡¢¥Á¡¼¥º»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯¤ò³ä¤ëÃæ¿Ä¹¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ 6P ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤ÏË¤«¤Ê¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¡¼¥Èºî¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ý¤Á¼êÉÕ¤ÊñÁõ¡×¡Ê¿¹±ÊÆý¶È¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊñÁõ¡£¡Ö³«Éõ¤¹¤ëºÝ¤Ë¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÊñÁõ¤Ï¡¢³«Éõ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡È»ý¤Á¼ê¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ 6P ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï430±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¿¹±ÊÆý¶È¡áhttps://www.morinagamilk.co.jp