±Ê»³±ÍÂÀ¤Î±éµ»¤Ë¹û¤ì¤¿¤Î¤Ï²¿ÅÙÌÜ¤À¤í¤¦¡£
²Ã³²¼Ô¤ÎËå¡¦ÁÐÍÕ(ËþÅç¤Ò¤«¤ê)¤È½Ð²ñ¤¦Èï³²¼Ô¤Î·»¡¦ÍÎµ®¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2011Ç¯)¡¢·øÊª¤Ç¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÂâ°÷¡¦½ï¸¶¹É°ì¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥ê¥³¥«¥Ä¡×(TBS¡¿2021Ç¯)¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¸¤Æ²²æÏ©¤ò±é¤¸¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2022Ç¯)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð±éºî¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â±Ê»³¤Ë¹û¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ËÜÆü9·î19Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£»î¼Ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤Þ¤¿±Ê»³¤Î¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢1952Ç¯¡¢²Æì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÖÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢±ÑÍºÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£±Ê»³±é¤¸¤ë¥ª¥ó¤À¡£
¤¢¤ëÆü¤Î½±·â¤ÎÌë¡¢Í½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¤Ï¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£Èà¤òÊé¤¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥°¥¹¥¯(ºÊÉ×ÌÚÁï)¡¢¥ä¥Þ¥³(¹À¥¤¹¤º)¡¢Äï¤Î¥ì¥¤(·¦ÅÄÀµ¹§)¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¥ª¥ó¤òÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£½±·â¤ÎÌë¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¥°¥¹¥¯¤Ï·º»ö¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¶µ»Õ¤Ë¡¢¥ì¥¤¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢3¿Í¤Î¿´¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ª¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤ëÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é²Æì¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¹¤®¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó"¹Í¤¨¤ë¤³¤È"¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÄÏ¤á¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿191Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¸£°ú¤¹¤ëÀÄÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¥ª¥ó¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¥ª¥ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡¼¡¼¡£
Æ±¤¸»þÂå¤ò¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Å°Ç¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥ª¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¸÷¤Ë¸þ¤«¤¦Èà¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£±Ê»³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Èà¤¬²¿¤òÁÛ¤¤¡¢¤Ê¤¼¼ºí©¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÄÏ¤ß¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤º¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¥°¥¹¥¯¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤âÃµ¤·µá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÉÍÀ¥¾¼ù
¸ø³«¾ðÊó
±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ
½Ð±é¡§ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ
筭ËÜ¿¸Ìé¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡¢±Éè½Ìï¡¢¾°¸¼¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡¢ÌÚÈ¨Îµ¡¢±üÌî±ÍÂÀ¡¢Â¼ÅÄ½¨Î¼¡¢¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¡¼¥Ð¡¼
´ÆÆÄ¡§ÂçÍ§·¼»Ë
¸¶ºî¡§¿¿Æ£½ç¾æ¡ØÊõÅç¡Ù(¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë)
ÇÛµë¡§Åì±Ç¡¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)¿¿Æ£½ç¾æ¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¡(C)2025¡ÖÊõÅç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ