¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Å·²¦»³¡¡¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿·ÑÅê¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤òÆüËÜ¥Ï¥àOB¤¬Àä»¿
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àOB¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Å·²¦»³¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î·ÑÅê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¿¥ê¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂç´Ø¤¬2²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢3²ó¤â·´»Ê¡¢À¶µÜ¹¬¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂç´Ø¤ò49µå¤Ç²¼¤²¡¢¾¾ËÜÀ²¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Öº¸¤«¤éº¸¤Ç¤·¤ç¡£°ì½Ö¡È¡©¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç´Ø¤Ïº£µ¨¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇÂ¿¾¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¡ÊÂç»ö¤Ê¡Ë°ìÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç´Ø¤Ï¶¯¤¤ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤ÉÅ¸³«¤ÎÃæ¤ÇÁá¤¤·ÑÅê¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î½àÈ÷¤È·èÃÇ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÅê¤Ç·Ò¤®¡¢6ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¤¬¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´äËÜ»á¤Ï¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£