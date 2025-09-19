ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡È°úÂà¥Ç¡¼¡É¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç131Æü¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¡ª¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¡¢¸á¸å6»þ³«»Ï¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÃæÅÄ¤Î1·³¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï5·î11Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè131Æü¤Ö¤ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Í½Äê¤»¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤ÄÆü¡£µå¾ìÆâ¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Èµð¿Í¤ÎÁª¼ê¡¦OB¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤é¥³¥Á¥ç¥¦¥é¥ó¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤¬¡Ö18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤È¡Öthank¡¡you¡¡for¡¡your¡¡great¡¡blue¡¡days¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£µå¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ËÃæÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¡ÖTHANK¡¡YOU¡×¤È¡ÖSHO¡¡NAKATA¡×¡Ö2023¡½2025¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¸á¸å1»þ30Ê¬¤ËÃæÅÄ¼«¿È¤â»Ñ¤ò¸½¤·Í°°æ¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é´À¤òÎ®¤·¤¿¡£°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÏ¢È¯¡£ºÇ¸å¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡1784»î¹çÌÜ¡£ÄÌ»»309¹æ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤¬¤¤¤è¤¤¤èË¬¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Î19Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡²¬ÎÓ
2ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Ê¡±Ê
3ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¾åÎÓ
4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÃæÅÄ
5ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ºÙÀî
6ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÈÄ»³
7ÈÖ¡¦Í··â¡¡»³ËÜ
8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÀÐ°Ë
9ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡Ìø