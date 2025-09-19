º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡3A¤Ç¾å¡¹¤Î¡Èµß±ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¡¡1¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡õºÇÂ®Ìó161¥¥í
¡þ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥° ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£12¡½10¥¿¥³¥Þ(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥Á¥§¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¤Çº£µ¨½é¤È¤Ê¤ëµß±çÅÐÈÄ¡£1²ó16µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3A¤Ç6ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤ò87.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó141¥¥í)¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢2¿ÍÌÜ¤â99.2¥Þ¥¤¥ë(Ìó160¥¥í)¤Ç2¼ÔÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¿ÍÌÜ¤ò96.7¥Þ¥¤¥ë(Ìó156¥¥í)¤ÎÄ¾µå¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1²ó16µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇ¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢Í¿»Íµå1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï100.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó161¥¥í)¡£º£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç5»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡2ÇÔ¡¢3A¤Ç¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï6.41¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£