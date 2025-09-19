¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÌî¼ê1Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¼ãÎÓ³Ú¿Í¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï»³ùõ°Ë¿¥
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
ËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¦¹Åç¤È¤ÎºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë2Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤«¤éÌî¼ê1Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ë¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë11Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ä¤«¤º¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç9·î½é¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤ë¤«¹¥Åê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©À®
2¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó
3¡ÊÍ·¡Ë¾®±à³¤ÅÍ
4¡Ê±¦¡ËËöÊñ¾ºÂç
5¡Ê°ì¡ËºäÁÒ¾¸ã
6¡Ê»°¡Ëº´¡¹ÌÚÂÙ
7¡ÊÆó¡ËÌðÌî²íºÈ
8¡ÊÊá¡ËÐòß·Íã
9¡ÊÅê¡ËÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ