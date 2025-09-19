¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡Âè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡Û¸Å±à°æ°½Æî¡¡¡Ö¾¡Éé»ö¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÇÏ¾ì¤«¤é¿å¾å¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¡ÖÂè137´ü½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡×¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì6¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡×¤Ï1¹æÄú¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ15¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£½¤Î»À¸24¿Í¡Ê½÷»Ò¤Ï9¿Í¡Ë¤Ï11·î¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¸Å±à°æ°½Æî¡Ê¤³¤¾¤Î¤¤¡¦¤¢¤ä¤ß¡¢23¡áº´²ì¡Ë¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Ëº´²ì¶¥ÇÏ¤Î»³ÅÄÅ°±¹¼Ë¤ÇÌó3Ç¯5¥«·î¡¢±¹Ì³°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Öµ³¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ±¹Ì³°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡Éé»ö¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅ¾¿È¤ò·è°Õ¡£
¡¡ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Î1Ç¯¤ò½ª¤¨¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ï¡¢¡Ê±¹Ì³°÷»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¡ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Àï¡×¤Ç¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é6Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°®¤Ã¤Æ²ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï11·î15¡Á20Æü¤ÎÊ¡²¬¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÀ²¤é¤¹¡£