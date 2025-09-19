¤Ê¤¹¤Ê¤«ÃæÀ¾¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥Ð¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»°·»Äï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê47¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÀ¾¤Ï¡ÖÀèÆü¤Ï¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¤È¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤µ¤ó¤ÈÉþ¤òÇã¤¤¤Ë²£ÉÍ¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÂçÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ü¤·¤¯¤Æ°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï3¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬º£Æü¤ÏÂçÌÚ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÉþ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¤ÎÉþÇã¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï3¿Í¤ªÂ·¤¤¤Î¥«¥Ð¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¡¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤êÃçÎÉ¤·¤´·»Äï¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»°·»Äï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÃË»Ò3¿Í¤Ç¤ªÇã¤¤Êª³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÍ§Ã£Á¢¤Þ¤·¤¤¡ªÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃæ¡¹Í§Ã£¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤¸3¿ÍÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¿ä¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£