¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½1¼¡Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÅìµþÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬67.00ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£6Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿ÅÔÎ©½é¤ÎÄÌÇ¯·¿¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ÇºÇ½é¤Î»î¹ç¡£
¡¡17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬65.88ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¹¾Àî¥Þ¥ê¥¢¡ÊÌÀÂç¡Ë¤¬65.57ÅÀ¤Ç3°Ì¡£ÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï4°Ì¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤Ï6°Ì¤Ç20Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£3ÏÈ¤ÎÂåÉ½¤ÏºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç·è¤Þ¤ë¡£