¡ÚJuice₌Juice¡Û¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈM-line club¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHELLO¡ª IDOL CLASSIC 2025¡×¤Î³«ºÅÈ¯É½¡ªà»ä¤Î¿ä¤·¶Êá¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª
19Æü¡¢Juice=Juice¡¢OCHA NORMA¡¢Éèµ×Â¼À»¤µ¤ó¡¢°ð¾ì°¦¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚJuice₌Juice¡Û¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈM-line club¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHELLO¡ª IDOL CLASSIC 2025¡×¤Î³«ºÅÈ¯É½¡ªà»ä¤Î¿ä¤·¶Êá¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª
Juice=Juice¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OCHA NORMA¡Ê¥ª¥Á¥ã¥Î¡¼¥Þ¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉèµ×Â¼À»¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËJuice¡áJuice¤òÂ´¶È¤·¤¿°ð¾ì°¦¹á¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¥½¥í³èÆ°¤ò¤¹¤ëOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¡¢°¤ÉôÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¡Ù¤È¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£
¹¹¤Ë¡¢Juice=Juice¤Î200¶Ê°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¶Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¡¢ºÇ¤âÅêÉ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿£±¶Ê¤ò¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÅöÆü¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢À¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤â¡£
MC¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Âè2´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÌð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖHELLO¡ªIDOL CLASSIC 2025¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ßM-line club VOL.1¡×¤Ï¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
