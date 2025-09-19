ÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿·°æ¸«»Þ¹á¤µ¤ó¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
¡Øanan¡Ù¤Ç¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ12ÊÔ¤Ë¡¢½ñ¤²¼¤í¤·12ÊÔ¤ò²Ã¤¨¤¿ÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤È¡¢½ñÅ¹°÷¤Ç¤¢¤ê¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Î¿·°æ¸«»Þ¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¡õ¥Ó¥¿¡¼¡£¤À¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÏÈþÌ£¡×¤¬¡¢8·î18Æü¤Ë²¼ËÌÂô¤Î¡ØB&B¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢ÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÈ¾À¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿
ÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿»þ¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¿·°æ¸«»Þ¹á¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Øanan¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿·°æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ã¤Æ¥«¥ì¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¹¥¤¤È¤«¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤ÎÌ£¡×¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¤È¤¤¤¦¤«¡£±ÕÂÎ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤â¥Û¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ê´Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¥¤¡¼¥È¡õ¥Ó¥¿¡¼¡É¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤ÆÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤É¤ëºî¶È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀÄ»³¤µ¤ó¡£
¡Ö¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ô¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇ¯Âå¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¾À¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»»þÂå¤ä30Âå¤Î»þ¤ÎÇº¤ß¤È¤«¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Îø°¦²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¤²¼¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÀÚ¤Ê¤¤µ²±¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÎø°¦¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤À¡©¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ò¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÁÛ¤¤¤À¤«¤é¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔÌÓ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤ï¤ê¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤âÎ©ÇÉ¤ÊÎø¤À¤·¡¢Îø¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿·°æ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢·Ð¸³ÃÌ¤È¤¤¤¦¤è¤êÆ´¤ì¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖºÇ½é¤Î¾Ï¤¬¡¢¹â¹»¤Î³Øº×¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¥Ê¥Ê¤òºî¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´Á³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«ÌÑÁÛ¤È¤¤¤¦¤«¡£¾®Àâ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ËÃé¼Â¤Ë¤¤¤ë¤ÈÀ¤³¦¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯
²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£µ²±¤¬¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀÄ»³¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇº¤ß¤¬ÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¿É¤¤¤³¤È¤ä·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤é¤±¤Ç¡£À¸¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¿É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£55ºÐ¤Þ¤Ç¡¢²¿¤«¤ò¸«¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢¤À¤«¤é¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÂÎ¼Á¤Ï¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¤Ï¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¿ÀÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤º¤ËºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ó¥¿¡¼¡É¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Ó¥¿¡¼¥Ó¥¿¡¼¥Ó¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤ä²Ú¤ä¤¤¤Àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¿Í¤Î£³ÇÜ´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¥À¥á¸µ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤´î¤Ö¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´î¤Ó¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤´¼«Ê¬¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½ñÅ¹°÷¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é½ñÅ¹¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë!?¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¹¤Ã¤´¤¤ÇÉ¼ê¤Ê´î¤ÓÊý¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ê¿·°æ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Áê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¡¢»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¾¯½÷»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢½é´é¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤ÇÈà½÷¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ËÃé¼Â¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¹¥¤¤ÊÀ¤³¦Æ±»Î¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤¬¹¥¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¾¤ó¤ÀÊ¬Àè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢íµ¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤¬¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¼þ¤ê¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÏÃ¤ÈÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ê¿·°æ¤µ¤ó¡Ë
¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³¤µ¤ó¡£
ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢·ë¶É¡¢ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÉÔ°Â¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÌÀÆü¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï0ºÐ¤â100ºÐ¤âÁ´°÷Æ±¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êº£¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£Äü¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¸å¤Ç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡£¸½¼Â¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÌÀÆü¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿¡È¤Ï¤¡¡Ä¡É¤È¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬²¿¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¿Ê¤ó¤À¤ê¡¢Îø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Á´ÉôÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡Ê¿·°æ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤Ï°ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¿É¤¤¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡£»ä¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤«¤¤¤¤µ²±¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤º£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ï¿É¤¤¤ó¤À¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÒòÓð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£°ì²ó¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤ß¤ë¡×¡ÊÀÄ»³¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾®Àâ¤ò½ñ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬¤º½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê¿·°æ¤µ¤ó¡Ë
¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤¦¾®Àâ¡£
°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿ÀÄ»³¤µ¤ó¡£
¡Ö»ä¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬Í¥¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸À¸ì²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¤ª¼ê»æ¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬½ñ¤¤¤¿Êª¸ì¤ÎÀè¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤¯»þ¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÓÃæ¡¢ÆÉ¼Ô¤ØÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃÄê¤·¤¿Ã¯¤«¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½ñÅ¹¤Ç»ä¤ÎËÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥ì¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿ÀÄ»³¤µ¤ó¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò·Ð¤Æ¡¢90Ê¬¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¡£²º¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ç¸ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤Ê´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
information¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡ÊÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¡¦Ãø¡Ë
¡Øanan¡Ù¤Ç¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ12ÊÔ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·12ÊÔ¤ò²Ã¤¨¡¢½ñÀÒ²½¡£5Ç¯Ï¢Â³ËÜ²°Âç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎºÇÃíÌÜºî²È¡¦ÀÄ»³ÈþÃÒ»Ò¤¬Â£¤ëÍ¥¤·¤µÀ®Ê¬120%¤ÎÊª¸ì¡ª
